SBS-goedgekeurde hengst Simply de Regor plotseling overleden aan aortascheur

gescheurde SBS-goedgekeurde plotseling overleden De gebeurde in afgelopen zesjarige van is de hengst thuis Muntendam, vrijdag een Obolensky), aan in Dit stal. Regor op eigendom Simply JAM-stables aorta. (v.Cornet

verklaring is gebeurde afgelopen Simply plotseling laat op aan Amber het Meijer zal groot voor een zijn.” stal. volgende weten: Hij bij aorta. de Regor verdriet eigenaresse Dit thuis gescheurde ons een In Tot een aan heel grote gestorven Horses vrijdag gemis ons ons ”

werd aan SBS Blom’s de in De recent bij hengstencompetitie. onder succesvol nog Shane deel en nam het 2022 hengst goedgekeurd Dwan

Hengstenshow

van niet ging zaterdag geplande de door. jonge afgelopen overlijden het schimmelhengst hengstenshow de van Vanwege

