Shane Breens Colmar (15) overleden na blessureleed

De populaire springhengst Colmar (v. Colestus) is op 15-jarige leeftijd overleden. De schimmel werd op het hoogste niveau uitgebracht door Shane Breen. De hengst werd ook gereden door Georgia Tame en Jack Ryan. Zijn carrière werd door een blessure afgebroken en in 2020 ging hij met pensioen.

Eline Korving Door

Breen: ”De blessure die Colmar destijds had begon weer op te spelen en daarom namen we het besluit om afscheid van hem te nemen op advies van de dierenarts.”

Schoolvoorbeeld

”Colmar was een elegant paard, met een prachtig hoofd en een vriendelijk oog. Het temperament van Colmar viel echt op. Hij had een fantastische techniek, een super manier van springen en hij was heel voorzichtig. Hij had een ruime galop met vloeiende passen. Hij was echt een schoolvoorbeeld”, aldus Breen.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl