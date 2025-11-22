Shane Breens Colmar (15) overleden na blessureleed

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Shane Breens Colmar (15) overleden na blessureleed featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De populaire springhengst Colmar (v. Colestus) is op 15-jarige leeftijd overleden. De schimmel werd op het hoogste niveau uitgebracht door Shane Breen. De hengst werd ook gereden door Georgia Tame en Jack Ryan. Zijn carrière werd door een blessure afgebroken en in 2020 ging hij met pensioen.

Door Eline Korving

Breen: ”De blessure die Colmar destijds had begon weer op te spelen en daarom namen we het besluit om afscheid van hem te nemen op advies van de dierenarts.”

Schoolvoorbeeld

”Colmar was een elegant paard, met een prachtig hoofd en een vriendelijk oog. Het temperament van Colmar viel echt op. Hij had een fantastische techniek, een super manier van springen en hij was heel voorzichtig. Hij had een ruime galop met vloeiende passen. Hij was echt een schoolvoorbeeld”, aldus Breen.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like