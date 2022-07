Sijmen Korevaar, eerste Tuigpaardfokker van het Jaar, overleden

Tuigpaardfokker Sijmen Korevaar is op 8 juli overleden. Korevaar en zijn echtgenote Greet werden in 1993 de eerste Tuigpaardfokkers van het Jaar, een eretitel die ze verdienden met hun destijds al succesvolle tuigpaardenfokkerij. Korevaar is 83 jaar oud geworden.

Tot en met vorig jaar bezocht het echtpaar Korevaar nog keuringen en concoursen. Zij zaten altijd vooraan bij de keurings-of concoursring en volgden met veel interesse de fokkerij en sport, en natuurlijk met name de fokproducten uit hun stam. Zij beleefden daar veel plezier aan.

Succesvolle tuigpaardenfokkerij

Op de geboorteplek van Korevaar in Wijngaarden runden ze voorheen een melkveebedrijf, maar daarnaast zetten deze rasechte tuigpaardliefhebbers ook een succesvolle tuigpaardenfokkerij op. Ze begonnen met het merrieveulen Gilda Maria, maar met de daarna aangekochte stermerrie Gonda (v. Victor) zetten de Korevaars hun fokkerij echt op de kaart. Op hun naam staan inmiddels zo’n 140 fokproducten geregistreerd. Inmiddels zijn er geen tuigpaarden meer op Stal Korevaar.

Kondalina

Uit Gonda fokten zij Kondalina en uit deze in 1969 geboren keur preferente prestatie merrie fokten zij achttien nakomelingen. Daarvan zijn de keur preferente merries Rozalina (v. Jonker Oregon), Adalina (v. Strawinsky), Condalina (v. Renovo) en Freulalina (v. Wilhelmus) de fokmerries die de Kondalina-stam van Korevaar tot een begrip hebben gemaakt. Uit de stam fokten zij ook de goedgekeurde tuigpaardhengsten Gibraltar (v. Wilhelmus), Tempelier (v. Manno) en Whiskey HBC (v. Reflex M).

Ereda-stam

Uit een andere stam, de Ereda-stam, fokten zij de hengst Zilverster (v. Renovo). Daarnaast fokten ze een groot aantal zeer waardevolle en succesvolle fokmerries die ook op andere stallen floreerden en presteerden. In 1992 kregen de Korevaars drie zelf gefokte keurmerries aangewezen voor de UTV, een unieke prestatie.

Bekende combinatie

De Korevaars, en dan met name Greet, brachten hun paarden vaak zelf uit. Greet Korevaar was een bekende combinatie met haar span, meestal vossen, voor de boerenwagen. Het fokdoel was een mooi paard fokken. Dat paard moest een mooi hoofd hebben en vooral veel front en een lange hals. Dat was ook het kenmerk van hun fokproducten. De Korevaars waren altijd in voor iets nieuws en gebruikten vernieuwer Renovo al snel. Ook de Saddlebred werd door hen ingezet

Fokkers van het Jaar

Sijmen en Greet Korevaar waren in 1993 dus de eerste Tuigpaardfokkers van het Jaar, hetgeen een landelijk titel is. In 2019 werden zij ook nog eens benoemd tot Tuigpaardfokkers Regio West, een eerbetoon aan al hun prachtige en succesvolle fokproducten die tot op de dag van vandaag op de concoursvelden schitteren. Korevaar was ook op bestuurlijk niveau actief. Zo maakte hij deel uit van het bestuur van de Verenging van Fokkers en Gebruikers van het Tuigpaard, waarbij hij afdeling West vertegenwoordigde.

Bron: KWPN