Op 17 november is op 95-jarige leeftijd Sipke Jansma overleden. Er werden op de boerderij van Sipke en zijn vrouw Wil Jansma in Donkerbroek drie Friese stamboekhengsten geboren: Gerlof 294, Remmelt 323 en Olrik 383, allen uit stam 83.

Jansma komt uit een echte paardenfamilie. In zijn jonge jaren stelde hij de onder andere de stamboekhengsten Stoffel 157, Tiede 158, Murk 194 en Nanne 197 voor op de KFPS hengstenkeuring. Sipke Jansma begon zijn eigen fokkerij met de aankoop van de Ritske-dochter Nieske (geboren in 1964), zij werd de grootmoeder van Gerlof 294 en Remmelt 323. Jansma omschreef Nieske als een merrie met een mooi hoofdje en gouden benen.

Fokkerij

De stammoeder van een zeer succesvolle fokfamilie deed tot op hoge leeftijd het werk op de boerderij. Jansma werkte graag met zijn paarden, zelfs toen de ligboxenstal allang zijn intrede had gedaan. In combinatie met een loonwerker ging dat prima. Toen Sipke en Wil stopten met het melkveebedrijf gingen ze verder met de fokkerij van de paarden uit stam 83. In totaal fokten ze 72 veulens.

