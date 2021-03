Sir Shutterfly overleden

De Hannoveraanse hengst Sir Shutterfly (Silvio I x Forrest xx), de volle broer van Meredith Micheals-Beerbaums legendarische Shufferfly, is op 19-jarige leeftijd overleden. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst sprong internationaal op 1,50m-niveau. De afgelopen zeven jaar bracht hij in Groot-Brittannië door op Fairlight Stud.

Sir Shutterfly overtuigde op jonge leeftijd in de 30 dagen-test met onder andere een tien voor vermogen, een 9,75 en 9,5 voor aanleg als springpaard en techniek. Op vijfjarige leeftijd kwalificeerde hij zich voor de Bundeschampionate en groeide daarna door tot internationaal 1,50m-niveau.

Makkelijk karakter

Paul Schockemöhle verhuurde de hengst in 2012 aan Drumhowan Stud in Ierland en aan het einde van die periode werd hij aangeschaft door Martin en Jo Sholls-Evan van Fairlight Stud. “Hij bleef altijd energiek, maar hij was ongelooflijk makkelijk”, vertelt Sholls-Evan. “Mijn echtgenoot Martin zadelde hem op en nam hem mee op buitenrit. Mijn kleine kinderen konden bij hem in de stal gaan en hem borstelen, zonder dat ik me er zorgde over hoefde te maken.”

WK zilveren CSF Sir George

Sir Shutterfly tekende voor het vaderschap van meerdere internationale spring- en eventingpaarden. In 2018 stuurde Darragh Ryan zijn zoon CSF Sir George naar zilver op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken en een jaar daarvoor werden Sir Papillon en Laura Collet vierde op het WK Jonge Eventingpaarden in Le Lion d’Angers. Datzelfde jaar liep Shutterflyke onder Mirsolav Trunda naar de zevende plaats bij de zevenjarigen.

Bron: Horse & Hound