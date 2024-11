Sönke Sönksen overleden

Voormalig springruiter, trainer en bondscoach Sönke Sönksen is op 86-jarige leeftijd overleden. Sönksen was zelf uiterst succesvol in de internationale springsport en was onder andere Chef d'Equipe van het Duitse team.

De in Holstein geboren Sönke Sönksen was al op jonge leeftijd een succesvolle springruiter in Duitsland. Toen hij veertien was won hij al een rubriek op het CHIO in Aken en in Hamburg. Sönksen won zijn eerste medaille in 1975, individueel brons op de Europese kampioenschappen en met het team werd het goud. Een jaar later was hij lid van het Duitse team op de Olympische Spelen in Montreal. Hier won het team zilver.

Successen

In 1978 won Sönksen ook het nationale kampioenschap. Zijn grootste successen behaalde hij met de Ierse schimmel Kwept (v. Nordlys xx). Na zijn sportcarrière werd hij trainer naast Herbert Meyer bij het DOKR, deze functie vervulde hij van 1992 tot 2001. Hij was ongeveer 50 keer Chef d’Equipe van het Duitse team.

Sönke Sönksen won eerder al het gouden ‘Deutsche Reiterkreuz’ en de ‘Friedensreiterpreis’. In 2020 werd hij geëerd met de Meteor-Preis.

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell