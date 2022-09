Op vijf september is de Spaanse Grand Prix ruiter Carlos Torrell onverwachts overleden aan een hartaanval. Carlos Torrell was geboren in het zadel en heeft zijn hele leven met paarden gewerkt. Hij runde jarenlang een succesvolle trainings- en handelsstal in Granollers en vloog vaak naar Amerika voor zijn klanten. Zijn grootste successen behaalde hij met Upido C-TL (v. Ferro), die hij internationaal uitbracht in de Grand Prix.

De afgelopen jaren kreeg Carlos Torrell te maken met verschillende gezondheidsproblemen. In januari 2021 verkocht hij zijn dressuurstal en werd hij aangesteld als hoofdtrainer bij ”Southeast Sport Horses.” Een paar maanden geleden besloot de Spanjaard zijn thuisland te verlaten om te verhuizen naar Italië. Hier werd hij onderdeel van de technische staf bij de ‘Italian School of Classical Equitation’. Carlos Torrell is 54 jaar geworden.

Bron: eurodressage