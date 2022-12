Springpaardenfokker Grad van de Winkel overleden

Op 6 december is Grad van de Winkel overleden na een kort ziekbed, op een leeftijd van 82 jaar. Hij was een fanatieke en gepassioneerde fokker van springpaarden in het Limburgse Smakt en fokte onder andere de Oldenburger reservekampioen For Treasure VDL.

Als fokker was hij vooruitstrevend, door het gebruik van diepvriessperma van hengsten als Mr. Blue, Baloubet du Rouet, For Pleasure, Kannan, Diamant de Semilly, Berlin en Cornet Obolensky. Hierdoor werd hij een veel geziene fokker op veulenveilingen, zoals de Limburgse, Borculo en Prinsjesdag. Maar ook over de grens op Zangersheide, Flanders Foal auction en bij familie Klatte in Duitsland, werden zijn veulens voor hoge prijzen verkocht.

Reeks internationale sportpaarden en goedgekeurde hengsten

Dit omdat hij als fokker al een hele reeks aan internationale springpaarden en goedgekeurde dekhengsten had gefokt. De meest bekende is H&M Extra eerder onder Oliver Philippaerts. Maar ook More Than Extra (Samuel Hutton), Hurinta (Demi van Grunsven), Mandy (Andreas Knippling) en Engelien (Dave Maarse) sprongen op het hoogste niveau. Goedgekeurde hengsten die gefokt zijn door Grad van de Winkel zijn onder andere Condoctro, Farfan en natuurlijk For Treasure VDL.

Limburgse Fokker van het Jaar

Mede hierdoor is Grad van de Winkel in 2021 bij het KWPN afdeling Limburg, uitgeroepen tot fokker van het jaar.

Paardenhobby

Van de Winkel was een bescheiden man die niet graag in de belangstelling stond, maar intens genoot van zijn koppel merries met veulens in de wei. In een interview met De Paardenkrant vertelde hij over zijn paardenhobby, die alle ruimte kreeg nadat zijn neef het akkerbouw- en varkensbedrijf overnam. “Ik kan niet stilzitten en met paarden kun je gerust de hele dag bezig zijn.”

Laatste wens

Vol verwachting keek hij uit naar de negen te verwachtte veulens voor 2023. Helaas heeft hij dit niet meer mee kunnen maken. Van de Winkels laatste wens is dat zijn merries bij net zulke gepassioneerde fokkers terecht komen als hij zelf was. De familie heeft wat dat betreft om de hulp van Maarten Brands van Highfield Genetics gevraagd, hij handelt de verkoop van de merries af.

Bron: Horses.nl/Persbericht