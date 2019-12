Springruiter Fidel Segovia (64) overleden

De Argentijnse springruiter Fidel Segovia is overleden. Segovia reed dit voorjaar zijn laatste wedstrijden, in Spanje. De in België woonachtige Segovia is 64 jaar geworden.

In Nederland was de Argentijn een bekende en geliefde verschijning op de concoursen. In 2017 maakte hij nog furore door alle jonkies in Eindhoven eruit te rijden. Hij reed dat jaar ook nog mee op het WK in Lanaken met zijn toen pas zevenjarige Jack (v. Coupe de Coeur).

Met deze ruin was hij in 2015 en 2016 in Nederland ook vaak succesvol in de jongepaardenrubrieken. Afgelopen zomer gaf hij de teugels over aan zijn zoon Luciano.

Bron: Horses.nl / Facebook