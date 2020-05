Springruiter Savva Labuzov (17) overleden

Afgelopen zondag 10 mei is Savva Labuzov overleden. De Russische springruiter studeerde in Antwerpen en kwam de afgelopen vijf jaar uit in de internationale sport. Labuzov werd slechts zeventien jaar.

In juni 2015 maakte Savva Labuzov zijn internatinonale debuut bij de Children. Dat deed hij met Ferrero F (v. Quite Capitol). Voor de Children had hij daarnaast de beschikking over Landino G (v. Lancer III) en Chico (v. Cecotto).

Overstap junioren

Met Oak Grove’s Connected (v. Contender) maakte hij in 2018 zijn internationale debuut als junior. In die leeftijdscategorie bracht hij verder de door Stal Hendrix gefokte KWPN-ruin Baccord du Abnt (v. Colandro) en Ulrike vd Eedthoek Z (v. Ustinov) uit.

Jeugd en senioren

In 2019 reed Labuzov zowel bij de jeugd als de senioren, onder andere in Knokke, Valkenswaard, Lier en Kronenberg. Zij laatste internationale wedstrijd was afgelopen december in Mechelen. Daar reed hij Jacarta van t Ravennest (v. Conterno Grande) naar een negende plaats.

Bron: Horses.nl