Staatshengst Perpignon op 29-jarige overleden

Landgestüt Celle maakte op Facebook bekend dat de Hannoveraner Perpignon (v. Pilot) op 29-jarige leeftijd is overleden aan ouderdom. Na het overlijden van Escudo I (v. Espri) eind juni was Perpignon de oudste hengst van Staatsstoeterij Celle.

Landgestüt Celle schrijft op Facebook: ”Vanwege zijn leeftijd hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze Perpignon. Hij had een sterke wil om te winnen en dit zal ons altijd bijblijven. Tot kort voor zijn dood was hij ondanks zijn 29 jaar gezond.”

Goedgekeurd in Adelheidsdorf

Perpignon zag in 1991 het levenslicht bij zijn fokker Wilhelm Klausing in Diepholz. Nadat hij goedgekeurd werd in Adelheidsdorf legde hij in 1995 zijn Hengstleistungsprüfung af die beoordeeld werd met 136,32 punten. Met deze score eindigde hij op de tweede plaats in de springrubriek. De hengst bewees zich vervolgens in de sport en was succesvol in de Duitse klasse S met Joachim Winter.

Springkwaliteit en voorzichtigheid

Perpignon stond bekend om zijn enorme springkwaliteit en voorzichtigheid dat hij doorgaf aan zijn talrijke nakomelingen. Zijn zoon Perigueux was succesvol met de Duitse amazone Eva Bitter. De combinatie veroverde in 2013 de titel op de Duitse kampioenschappen. Professional Aircare liet ook zien over springtalent te beschikken door de Hamburger Derby in 2015 op zijn naam te schrijven.

