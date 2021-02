Stal Roelofsen verliest Quidaro

Stal Roelofsen heeft afscheid moeten nemen van Quidaro (Quidam de Revel x Corrado I). De bij het OS goedgekeurde Holsteiner-hengst is slechts veertien jaar geworden. Quidaro zette zijn eerste schreden in de internationale springsport met Dominique Nijhof-Roelofsen in het zadel en later met Fabiënne Roelofsen.

De door Laura S. Trincero uit Italië gefokte Quidaro bleef op 2,5-jarige leeftijd staan bij de tweede bezichtiging van het KWPN, maar gooide later dat jaar hoge ogen op de Hengstleistungsprüfung in Schlieckau, waar hij met gemiddeld een 9,04 derde werd.

Internationale carrière

Op vijfjarige leeftijd kwalificeerde Quidaro, toen nog met Sebastian Karshuning in het zadel, voor het Bundeschampionat. In 2013 sprong hij met Nijhof-Roelofsen zijn eerste internationale wedstrijden. In december vorig jaar bracht Fabiënne Roelofsen de hengst voor het laatste aan start op CSI2* Opglabbeek.

