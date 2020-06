Stalbrand door sigaret, vier paarden dood

Bij een brand in een stal in Groot-Brittannië zijn afgelopen zondag vier paarden om het leven gekomen. Volgens de brandweer heeft onderzoek uitgewezen dat de brand is veroorzaakt door een weggegooide sigaret.

“Toen we aankwamen stonden een rij stallen en de omringende heg in lichterlaaie”, aldus een woordvoerder van de brandweer. “De watertoevoer was moeilijk en onze brandweermannen hebben onder moeilijke omstandigheden keihard gewerkt om het vuur onder controle te krijgen. Helaas konden vier paarden niet gered worden.”

Bron: H&H