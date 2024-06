Stalbrand in Virginia kost één paard het leven

Vorige week dinsdag zag eventingamazone Danielle Poulsen haar bedrijf, gelegen op Long Branch Farm in Virginia, in vlammen opgaan. Poulsen's voormalig 4*-eventingpaard Capability Brown, nu gereden door Kate Bearer, liet daarbij het leven. De veertienjarige ruin stond samen met een ander paard op stal om te herstellen van een lichte blessure. Het ander paard kon nog wel op tijd gered worden.

“We zijn er gewoon zo kapot van om hem te verliezen. Hij was meer dan een vriend voor ons. Hij was niemand iets verschuldigd. Het was gewoon een geweldig paard en een paard dat ik nog heel, heel lang hoopte te hebben. Dat dit hem overkomt, is absoluut hartverscheurend”, vertelt de amazone aan chronofhorse.

De wind blies de rook in de tegenovergestelde richting van de weilanden waarin de overige paarden stonden, waardoor deze ongedeerd bleven. Het enige paard in de wei benedenwinds werd snel verplaatst naar een veiligere paddock.

Veel hulp

Brandweerlieden rukte massaal uit om de brand te blussen en ook de nabijgelegen gemeenschap bood hulp. Buren arriveerden met waterbakken en droegen water naar de paarden in de weilanden. Poulsen kreeg ook een vernevelaar ter beschikking om het paard dat tijdelijk vastzat in de rokerige stal te kunnen behandelen. “Het is best opmerkelijk als mensen op deze manier samenkomen. Onze boerderij is 400 hectare groot en mensen fietsen, ze laten hun honden uit, we doen bruiloften op de boerderij – het is gewoon een enorm hoofdbestanddeel in de gemeenschap. Er kwamen dus veel mensen helpen die de boerderij al jaren kennen en ervan houden.”

Financiële strop

Ondanks de inspanningen van de brandweer is het bedrijf volledig afgebrand. Naast het verlies van haar geliefde paard ook een financiële strop voor de amazone. “Je denkt er in het begin niet over na en natuurlijk is het verliezen van een paard het meest verwoestende, maar je denkt niet aan de hoeveelheid geld dat verloren is gegaan aan tuig, kruiwagens, zadels etc. – het is allemaal weg,” aldus Poulsen.

