Stempelhengst Contendro I (27) overleden

Op 27-jarige leeftijd is bekende Holsteiner-hengst Contendro I overleden, zo meldt zijn eigenaar Groupe France Elevage (GFE). De Contender-zoon werd vooral in de fokkerij ingezet, waar hij zijn stempel in alle drie de Olympische disciplines wist te drukken. Zijn bekendste zoon van dit moment is FischerChipmunk FRH (mv. Heraldik), die in Parijs individueel eventing goud won onder het zadel van Michael Jung.

Contendro I heeft zelf maar kort in sport gelopen, in 2013 vertrok hij op zestienjarige leeftijd vanuit Duitsland naar zijn nieuwe eigenaar GFE in Frankrijk. In de afgelopen jaren was hij de enige die in één zelfde jaar in de WBFSH top 100 verscheen in zowel de springsport, eventing als dressuur. Daarnaast stond de Contender-zoon vier jaar lang met stipt op nummer één in de WBFSH-ranking Eventing en heeft hij meermaals in de top tien van de WBFSH-ranking Springen gestaan dankzij grote kampioenen zoals Codex One (winnaar GP Aken).

“Tijdens het nemen van twee happen gras in zijn paddock, overleed hij na een hartstilstand zoals hij geleefd had. Met elegantie..”, schrijft GVE op Instagram.

Bron: Persbericht GFE/ Horses.nl