Stempelhengst Lordanos (28) overleden

Hof Sosath meldt op Facebook dat Lordanos (v. Landos) op 28-jarige leeftijd in de wei is overleden. ''Op een gegeven moment breekt de dag aan dat je afscheid moet nemen van een paard dat in je hart zit. We zijn heel verdrietig en kijken tegelijkertijd dankbaar terug op vele mooie jaren samen. Voor ons was hij meer dan een kwart eeuw een familielid. Lordanos is sinds 1995 bij ons thuis en verblijdt zich elke dag met zijn ongeëvenaarde persoonlijkheid.''

Zijn eigenaar Gerd Sosath bracht de hengst op 1.50m-niveau uit en won vele springconcoursen met hem. Janne en Hendrik behaalden met hem hun eerste overwinningen in de Duitse A- en S-klassen.

106 goedgekeurde zonen

Samen met Landor S staat Lordanos aan de basis van de grote hengstenhouderij van Gert Sosath. Lordanos heeft 106 goedgekeurde zonen en 46 nakomelingen die op het hoogste niveau springen of gesprongen hebben. Onder hen Lady Lordana, Lex Lugar en Livestream. Ook als hengst heeft hij zijn springaanleg doorgegeven middels zeer succesvolle zonen zoals Light On en Lord Sandro DDH.

Fans

”Al die jaren was hij een vriend voor ons waar we altijd 100% op konden vertrouwen. Voor honderden ruiters en fokkers is hij de vader van hun ‘once-in-a-lifetime-paard’. Geen enkele andere hengst bij ons had zoveel fans als hij. Hij was een echte stempelhengst.”

