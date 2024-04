Sterrehof’s Opium (28) is niet meer

Stoeterij Sterrehof heeft onverwachts afscheid moeten nemen van de 28-jarige Sterrehof's Opium (v.Polydor). "Een ongelukkig moment in de wei heeft ervoor gezorgd dat Opium zich blesseerde en deze blessure bleek, ook met het oog op zijn leeftijd, dermate ernstig dat een rustig heengaan de beste keuze was die we nog voor hem konden maken", schrijft de stoeterij op hun website.

De KWPN-goedgekeurde hengst stond aan de basis van de samenwerking van Stoeterij Sterrehof met internationaal springruiter Marc Houtzager. Het duo werd zevende op de Olympische Spelen van 2008, zegevierde in diverse Grote Prijzen en waren onderdeel van het team dat in 2009 de landenwedstrijd van Calgary won. In 2015 nam de hengst op Jumping Amsterdam afscheid van de springsport.

Bron: Sterrehof.nl