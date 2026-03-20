Stijn Geuvens, ondervoorzitter Paardensport Vlaanderen, overleden

Onlangs is Stijn Geuvens overleden, de eerste ondervoorzitter van Paardensport Vlaanderen. In twee beleidsperiodes (2017–2020 en 2021–2024) zette Geuvens zich in voor de Belgische paardensport en de rijverenigingen. Ook ondersteunde hij verschillende werkgroepen en de ethische commissie vanuit zowel zijn juridische expertise als ervaring uit het veld.

Eline Korving Door

Maar bovenal was Stijn een geëngageerd, warm en dankbaar mens, die een blijvende indruk heeft nagelaten op iedereen die hem kende, zegt Lies Vlamynck, algemeen directeur van Paardensport Vlaanderen. Glenn Maes, voorzitter Paardensport Vlaanderen, blikt terug op een bijzonder fijne samenwerking met Geuvens.

Pragmaticus

“We missen Stijn. Hij heeft enorm veel goed werk geleverd voor Paardensport Vlaanderen en voor al onze medewerkers. Stijn voerde vele ‘missies’ uit die onze organisatie vooruithielpen. Hij was een pragmaticus met een groot paardenhart, ervaring met het clubleven en een passie voor dressuur. Tegelijkertijd was hij toegankelijk voor iedereen. Er is een groot man veel te jong van ons heengegaan.”

Bron: Paardensport Vlaanderen/Horses.nl