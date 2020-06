Succesvol voltigepaard Airbus van Thomas Brüsewitz overleden

De 26-jarige voltigeur Thomas Brüsewitz heeft afscheid moeten nemen van zijn kampioenspaard Airbus (v. Achmed). De ruin is op 29-jarige leeftijd overleden. De vos met een stokmaat van 1,82 meter was bijna 20 jaar betrokken bij de Duitse voltigesport. Hij nam deel aan WK's, EK's en Wereldbekerfinales.

Brüsewitz kon bij grote kampioenschappen altijd rekenen op Airbus die ook bekend staat als ‘Jumbo’.

Internationale successen

In 2013 bemachtigde de combinatie met een score van 8,447 de zilveren medaille bij de heren op het Wereldkampioenschap in Leipzig. Op het Wereldkampioenschap in Caen in 2014 eindigde het paar op de vierde plaats en ontving van de jury een score van 8,256. In 2015 won Brüsewitz met Airbus de Wereldbekerfinale in Leipzig en werden zij beoordeeld met een score van 8,686.

Pensioen uitgesteld

In 2015 zou de vos op 24-jarige leeftijd met pensioen gaan, maar Jumbo dacht er nog niet aan om te stoppen. “Hij wordt elk jaar beter”, vertelde de bondscoach Ulla Ramge kort voor het EK in 2015 in Aken. Op dit grote kampioenschap behaalde Aribus nog een tweede plaats met een score van 8,343.

Aanwinst voor hele voltigewereld

Brüsewitz schrijft op Instagram: ”RIP Jumbo! Je was een geweldig paard! Je was een aanwinst voor mij en voor de hele voltigewereld. Je was een trouwe vriend in nood en een vechter. Ik ben erg blij dat je zoveel jaren aan mijn zijde hebt gestaan. Ik kan moeilijk geloven dat je er niet meer bent.”

Bron: Horses.nl/St-Georg/Instagram