SWB-hengst Dalwhinnie overleden

De bij het SWB goedgekeurde hengst Dalwhinnie (De Niro x Rohdiamant) is op zeventienjarige leeftijd overleden. Dalwhinnie werd door Mattias Jansson op internationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht, maar liep in november 2015 een zware blessure op. Hij onderging een operatie, maar maakte nooit een terugkeer in de sport.

De door Birgitta en Torsten Hansson gefokte Dalwhinnie maakte in 2012 zijn internationale debuut in de Lichte Tour en werd in het jaar daarna gestart op onder andere CDI Drachten en CDI Odense. Daarna nam Jeanna Högberg de teugels van de zwarte hengst over.

In 2015 oogde de hengst plotseling niet meer gebalanceerd in zijn bewegingen. Na onderzoek werd er een trauma aangetroffen in een gewricht van zijn nek. Dalwhinnie werd geopereerd om het gewricht te stabiliseren, zodat hij zijn volledige mobiliteit weer terug kon krijgen en zo behouden kon blijven voor de fokkerij.

Dalwhinnie tekende voor het vaderschap van onder andere het internationale Lichte Tour-paard Valentin (Anna Zibrandtsen). Zijn volle zus De la Reine VH is de moeder van de DWB-goedgekeurde hengst Springbank II VH.

Bron: Horses.nl/Ridsport