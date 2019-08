Talentvolle Britse pony-amazone (15) verongelukt

De Britse pony-amazone Iona Sclater is afgelopen zondag omgekomen bij een rij-ongeval bij haar thuis. Het vijftienjarige talent stond op de longlist voor de Europese kampioenschappen eventing voor dit jaar met haar pony Foxtown Cufflynx.

Sclater zette in haar jonge leven al behoorlijk wat topresultaten neer en eindigde de afgelopen vijf seizoenen British Eventing 33 keer in de top tien bij de pony’s. Daarnaast vertegenwoordigde ze vier keer de Eastern Region op de kampioenschappen voor onder de 18 in Groot-Brittannië.

Longlist

Haar prestaties van dit seizoen leverden haar een plek op de longlist voor het EK Eventing voor de pony’s op. De jonge amazone werd tweede in de Pony Trial in Weston Park en de vierde in de Pony Trial in Lincolnshire Horse Trials in april, beide op haar pony Foxtown Cufflynx. Onlangs won het duo in juni nog de BE100u18 in Stratford Hills en claimde de amazone ook de overwinning in de BE100 op Aston Le Walls in mei op Machno Excalibur.

Bron: British Eventing