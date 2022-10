The Sixth Sense overleden

Lange tijd was het de meest succesvolle combinatie van Oostenrijk: Thomas Frühmann en The Sixth Sense (v. Zorro T). Op zijn Facebook pagina heeft Frühmann bekend gemaakt dat de ruin op 26-jarige leeftijd is overleden. Op 19-jarige leeftijd, Frühmann was toen 64, won de The Sixth Sense nog de Silver Tour finale van het 3*CSI in Lamprechtshausen.

Frühmann kreeg de ruin in 2004 te rijden van zijn ex-vrouw en een mooie samenwerking kwam tot stand. In hun lange en succesvolle carrière samen werd er veel gewonnen en waren er talloze top-drie klasseringen in onder andere Barcelona, Budapest, Gijon, Hannover, Madrid, Leipzig en nog veel meer.

Volgens Frühmann is de Westfaalse ruin het beste paard dat hij ooit reed. “Ik houd van dit paard, met afstand is hij de beste. Hij hoort en ziet alles en is niet de makkelijkste, maar in de ring is hij bij de les. Hij is als een mens.” De legendarische ruin en zijn legendarische ruiter gingen tegelijk met pensioen in 2016. The Sixth Sense op een leeftijd van 20, Frühmann met 65 jaar.