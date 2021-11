Theo Berendsen overleden

Het KWPN meldt dat Theo Berendsen uit Nieuw-Dijk is overleden. Voor iedereen die wel eens een keuring bezocht, was hij een bekende verschijning aan de ingang van de ring. Bijna twintig jaar heeft hij op zijn kalme maar ook duidelijke wijze voor een vlotte doorstroom gezorgd op de verschillende keuringen.

Theo was al veel langer ziek, maar wilde dit niet aan de grote klok hangen. Na een paar rustige jaren waarin hij volop bleef genieten van zijn familie en de paarden, werd in augustus van dit jaar besloten te stoppen met behandelen en is Theo op 27 oktober in alle rust en omringd door zijn familie overleden.

Stal Severein

Theo heeft zijn beide kinderen Alwin en Anita al jong besmet met het paardenvirus. Alwin runt samen met zijn vrouw Sharon Severein de in de regio bekende Stal Severein, waar jonge springpaarden worden opgeleid tot nationaal en internationaal niveau. Sharon is tevens vaste amazone bij de merrietesten van het KWPN.

Bron: Horses.nl/KWPN