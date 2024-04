Ton van der Ven overleden na val van paard

Ton van der Ven is op 16 april overleden op de leeftijd van slechts 58 jaar. Ton van der Ven was actief als jurylid marathon en vaardigheid en was FEI Testing Technician en FEI Steward level 3. Hij viel afgelopen zondag tijdens een jachttraining van zijn paard en liep daarbij zo ernstig letsel op, dat zijn verwondingen hem het leven kostten.

Ton van der Ven was Technisch Afgevaardigde voor de KNHS en jurylid marathon en vaardigheid. Daarnaast was hij FEI Testing Technician en FEI Steward level 3. Hij ging met zijn vrouw Anne Zaayer mee naar veel (inter)nationale wedstrijdenen was zelf actief in de jachtsport.

Afgelopen zondag ging hij met zijn kleinzoon op stap en had daarna een jachttraining. Bij de training struikelde het paard van Ton van der Ven, waardoor hij ongelukkig ten val kwam. Hoewel er direct hulp geboden werd, bleek het letsel te ernstig. Hij overleed twee dagen na de val.

Bron: Mensport/AD