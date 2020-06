Tony Pidgley overleden

Op vrijdag 26 juni j.l. is Tony Pidgley geheel onverwachts op 72-jarige leeftijd overleden. De Brit was groot supporter van de dressuursport en hij fokte, samen met zijn vrouw Sarah, onder andere het internationale Grand Prix-paard Duke of Britain (Dimaggio x Rubinstein I).

Pidgley stond vanaf 1976 aan het roer van de door hem opgerichte Berkeley Group, één van de grootste particuliere woningbouwers van Londen. Uit twee huwelijken heeft Pidgley in totaal vier kinderen: Tania en Tony jr., Annabella en Jessica.

Paardensport

In 2001 stapte Pidgley in het huwelijksbootje met dressuuramazone Sarah Hill. Daarna raakte Pidgley zelf in de ban van de paardensport en investeerde jaarlijks behoorlijk in top dressuurpaarden. Zijn paarden kwamen veelal terecht bij Johann Hinnemann en Hof Kasselmann, maar ook thuis op Kilbees Farm in Windsor.

Dochters

Veel paarden werden verkocht toen zijn vrouw zich meer begon te focussen op haar carrière als (FEI 4*) jurylid, maar de interesse van Pidgley werd opnieuw aangewakkerd toen dochters Annabella en Jessica wilden gaan rijden.

EK pony’s

Annabella vertegenwoordigde Groot-Brittannië op het Europees kampioenschap voor pony’s in 2018 en 2019 en heeft inmiddels een aantal getalenteerde junioren-paarden onder het zadel. Een aantal paarden van de familie Pidgley staat in training bij Cathrine Dufour. Daaronder Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) en Espe (Escolar x Dimaggio).

Bron: Eurodressage