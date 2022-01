Topfokker Bert Jolink overleden

Op woensdag 29 december overleed E. Jolink (78) uit Hengelo in bijzijn van zijn vrouw Miep en dochter Winny aan een longaandoening. Elbert, meestal Bert genoemd, bouwde merrielijn 32 succesvol uit met sterk verervende merries als Promise (v. Lucky Boy xx) en Unieke (v. Garant).

In 1971 kocht Bert Jolink bij de familie Toevanck uit Ruurlo zijn eerste paard, een jaarlingmerrie van Amor, genaamd Linda. Zij stamde uit de Groninger Sandor-merrie Dorea, die enige generaties later ook Olympiadepaard en dekhengst Montender (v. Contender, fokker J. Visschedijk) voortbracht.

Gelijkgestemden

Middels het gebruik van de volbloeds Abgar xx en Lucky Boy xx legde Jolink een sterke basis voor de inmiddels fameuze merrielijn 32. Door contacten op te bouwen met ‘gelijkgestemden’, zoals hij zei, vonden Berts fokproducten hun weg naar andere fokkers en in de sport. Deze langjarige contacten werden dikwijls vriendschappen waarin de passie voor paarden werd gedeeld.

Jolinkpaarden

De ‘Jolinkpaarden’ zijn voorzien van een functioneel exterieur, een goede gezondheid, maar bovenal beschikken zij over de instelling om over het hout te willen. Voor Jolink was een correct fundament altijd hét uitgangspunt. Hij had veel aandacht voor de voeten en de stand van de benen.

‘Stempelmerries’

Sterk verervende, door Bert zelf gefokte merries zijn Promise (v. Lucky Boy xx), Unieke (v. Garant), Winnie (v. Abgar xx, 1980), Beauty (v. Abgar xx, 1983), Esprit (v. Zeoliet, 1986) en Onieke (v. Peter Pan, 1996). Hiervan afstammende succesvolle fokmerries zijn o.a. Goldflower (v. Jasper, f. Th. Peeters, Blitterswijck, 1988), Heideroosje (v. Jasper, f. Th. Peeters, 1989), Hilda (v. Legaat, f. E. Hannink, Almelo, 1989) en Petillant (v. Cavalier, f. H. van Heel-Ven, Zelderheide, 1997).

138 internationale springpaarden

Bijna 140 paarden uit merrielijn 32 presteren vanaf 1.30 m-niveau in de internationale springsport,

waarvan op 1.60 m niveau:

Baarlo (v. Irco Polo, 1984) f. Th. Peeters – onder Ian Miller

Content (v. Abgar xx, 1984) f. E. Jolink

Focus (v. Bernstein, 1986) f. E. Jolink – onder Christian Schrans

Jabot (v. Jasper, 1987) f. Th. Peeters – onder Markus Beerbaum

Atilla (v. Feinschnitt vd Richter, 1993) f. Th. Peeters – onder J.M. Nicolas

Pegasus (v. Carthago Z, 1997) f. H.R.J. Mentink, Zelhem en E. Jolink – onder Eric van de Vleuten en Leon Thijssen

Ravel Future (v. Animo, 1998) f. H. de Lange, Leersum – onder Lieven Devos

Cool Man Es (v. Clinton, 2000) f. H. Verhaegh, Velden – onder Christoph Erbschwendtner

Touch (v. Leonardo, 2000) f. Th. Peeters – onder Linda Heed

Unico (v. Cavalier, 2001) f. P. Leenen, Lomm – onder Astrid van Leeuwen

Voila (v. Numero Uno, 2002) f. Mts. G.C.P. & H.E. Frederiks-Neuteboom Spijker, Deventer – onder Tom Brinkman

Foudre F (v. Namelus R, 2010) f. Mts. G.C.P. & H.E. Frederiks-Neuteboom Spijker – onder Shane Breen en David Simpson

Sig Hawkeye (v. Amadeus, 2010) f. S.J.H.M. de Lange-Peters, Leersum – onder S.Hogomori en Felix Hassman

Zorran (v. Zorro, 2010) f. P. Leenen – onder E. Ballard

Goedgekeurde hengsten

Bij diverse stamboeken zijn er dertien hengsten uit Jolinks merrielijn goedgekeurd. Zo kreeg Suus Kuyten onlangs Casago’s Champion (Nixon) (Casago x Clinton, 2018) f. H.R.J. Mentink en C. van de Heiden goedgekeurd bij het NRPS.

Groter belang dienend

Als voorzitter van de plaatselijke Marktvereniging vormde Bert Jolink in het paardendorp Hengelo paardenmarkten om naar keuringen voor nagenoeg alle Nederlandse paarden- en ponystamboeken op het bekende terrein de Hietmaat. Daarnaast vervulde Bert Jolink zeventien jaar lang een verbindende rol in het bestuur van de Nationale Eliteveiling Borculo.

In zijn hart was Bert een KWPN-man. Hij was van mening dat deze vereniging voor iedereen handvatten en instrumenten biedt om ons paard verder te ontwikkelen.

Het afscheid van Bert Jolink vindt plaats op donderdag 6 januari in Hengelo.

