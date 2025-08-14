Topfokker Raymond Lefèvre van Ste Hermelle overleden

De Belgische topfokker Raymond Lefèvre is vorige week overleden, meldt Grand Prix Replay. De oprichter van de fokkerij Ste Hermelle in het Belgische Henegouwen laat een wereldwijd beroemde fokkerij na, die zal worden voortgezet door zijn dochter Adeline.

Onder de door Lefèvre gefokte paarden die hun stempel hebben gedrukt op de paardenfokkerij neemt Vargas de Ste Hermelle (v. Ogano Sitte) een bijzondere plaats in. Deze hengst presteerde met de Braziliaan Pedro Veniss en is ook de vader van Eras Ste Hermelle, het toppaard van Jérôme Guéry. Dit paar won onder meer de derde prijs in de prestigieuze Preis von Europa in Aken in 2021.

Daniel Deusser

Een andere boegbeeld is Bingo Ste Hermelle, die op het hoogste niveau schittert met Daniel Deusser. De Selle Français-geregistreerde zoon van Number One d’Iso Un Prince won onder meer de Grand Prix’s van de Longines Global Champions Tour in Valkenswaard en Cannes in 2021.

Toscan Ste Hermelle

Andere beroemde springpaarden uiit de fokkerij van Lefèvre zijn Toscan Ste Hermelle, die Constant van Paesschen op de kaart zette met onder meer een dubbele nul in de Nations Cup in Rome in 2014 en ook Django Ste Hermelle, die in 5* Grand Prix’s presteerde met de Ier Mark McAuley.

Bron: Grand Prix Info/Horses.nl