Tophengst Couleur Rubin overleden

Springfenomeen Couleur Rubin (v. Cordalme Z) is op 26-jarige leeftijd overleden. Wegens meerdere ouderdomsverschijnselen hebben zijn eigenaren besloten de kleurrijke voshengst hengst the euthaniseren. In Duitsland was Couleur Rubin een veel gebruikte hengst en leverde ondermeer de Grand-Prix merrie Castle Forbes (v. Couleur Rubin). Onder Ludger Beerbaum sprong de hengst zelf op het allerhoogste niveau.

De hengst sprong zelf op het allerhoogste niveau en leverde al meerdere topspringpaarden voor de internationale springsport. Ook leverde Couleur Rubin acht goedgekeurde zonen waarvan er meerdere internationaal doorbreken. De hengst werd in 1989 goedgekeurd als premiehengst en heeft een indrukkende palmares. Zo sprong hij op 9-jarige leeftijd al de Wereldbekerfinale in Las Vegas onder Ludger Beerbaum en behaalde meerdere top-tien klasseringen in verschillende Grote Prijzen. Alleen al in Duitsland sprong de hengst meer dan 510.000 euro bij elkaar. De fokkers laten weten dat ze zijn mensgerichte karakter enorm zullen missen maar dankbaar zijn dat dit terug komt in de nakomelingen.

Bron: persbericht