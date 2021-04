Tophengst Heartbreaker (32) overleden

Team Nijhof heeft bekendgemaakt dat de wereldberoemde springhengst Heartbreaker (v. Nimmerdor) is overleden. De topvererver werd in 1989 geboren bij fokker P.S. Koopmans in Boazum, Friesland. Heartbreaker stond sinds 1997 in de dekdienst bij Team Nijhof in Geesteren. Henk Nijhof kocht Heartbreaker toen hij 6 maanden oud was en had de hengst later in gezamenlijk eigendom met de gebroeders Bosch. De hengst was goedgekeurd bij meerdere Duitse en Franse stamboeken, het BWP en het KWPN. Heartbreaker drukte een onuitwisbaar stempel op zowel de sport als de fokkerij.

Volgens Horsetelex bracht Heartbreaker in elk geval 111 zonen, die bij één of meerdere stamboeken wereldwijd zijn goedgekeurd. Bij het BWP lopen 22 goedgekeurde zonen rond, waaronder Toulon, Action-Breaker en Echo van ’t Spieveld. Bij het KWPN zijn dat er twaalf, waaronder Padinus, Romanov en Zambesi TN. In 2020 voerde Heartbreaker nog de fokwaarden van de springrichting van het KWPN aan, in 2019 stond hij bovenaan in de Duitse fokwaardeschatting en er worden nog steeds hoge bedragen betaald voor embryo’s, veulens en volwassen nakomelingen van de hengst.

Sportcarrière

Ook in de sport zijn de nakomelingen van Heartbreaker zeer succesvol. Zelf sprong de hengst in het 1m60 met Peter Geerink, die het paard vanaf zevenjarige leeftijd uitbracht. Daarvoor had Heartbreaker ook al indruk gemaakt in de BWP hengstencompetitie en op het WK voor jonge springpaarden. Het sportieve hoogtepunt van Geerink en de hengst was de vierde plaats in de Grote Prijs van Aken in 1998. In 2016 werd Heartbreaker nog verkozen tot KWPN Paard van het jaar, op 27-jarige leeftijd.

