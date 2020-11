Topmerrie Ialta Sitte (28) overleden

Daniel Boudrenghien van Stoeterij Horses of Belgium meldt dat de topmerrie Ialta Sitte (Avontuur x Major de la Cour) op 17 november op 28-jarige leeftijd is overleden. Ialta, een kleindochter van Gute Sitte, sprong zelf op 1,50m-niveau en leverde onder andere Ogano Sitte en Ugano Sitte.

Ialta Sitte, zelf 1,50m springen onder Yves Simon, is een kleindochter van de Olympische merrie Gute Sitte, waaruit Boudrenghien eigenlijk heel toevallig dochter Insel Sitte (v. Major de la Cour) kon bemachtigen.

Fantastische merrie

De jongen die de schapen van Boudrenghien verzorgde had op zijn vakantie in De Haan een fokker gesproken die een fantastische merrie had. “Ik zei: iedereen denkt dat hij een fantastische merrie heeft en ging er niet al te veel op in. Een jaar later kwam hij weer terug met hetzelfde verhaal. Ik vroeg hem de naam van de merrie. Die wist hij niet, maar hij beloofde me het bij zijn volgende bezoek te vragen. In het derde jaar kwam hij terug met de naam Gute Sitte. Ik kon niet geloven dat het om dé Gute Sitte ging, maar hij was er van overtuigd dat het zo was. Ik maakte een afspraak en ging samen met mijn vrouw naar de man. Gute Sitte was op dat moment bijna 20 en drachtig van Major de la Cour. Ik wilde dat veulen ongeboren kopen, maar dat lukte niet. Twee dagen later belde hij terug met een ongelooflijk hoge prijs. Ik hield de boot in eerste instantie af. Mijn vrouw overtuigde me om er toch serieus over na te denken omdat zij vond dat ik beter één topveulen kon kopen in plaats van tien middelmatige veulens.” Zo kwam Insel Sitte in handen van Boudrenghien en zij legde de basis voor zijn succesvolle fokkerij. Uit haar fokte hij drie goedgekeurde hengsten en zes internationale springpaarden.

Ialta Sitte

Ialta Sitte, de moeder van Ugano en Ogano Sitte, was het eerste veulen dat Boudrenghien fokte uit Insel Sitte en was direct een voltreffer. Hij gebruikte de KWPN-gefokte Avontuur (Jasper x Prins Oregon x Folio), die met zijn afstamming nu niet direct tot de verbeelding sprak en daardoor ‘verbannen’ werd naar België. Daar werd er vooral naar zijn springkwaliteiten gekeken en kreeg hij kansen in de fokkerij. Die springkwaliteiten bleek hij ook door te geven. “Ik vind dat er teveel op papier wordt gefokt. Paarden moeten in de eerste plaats springen. Als ze dat kunnen, is het ook mogelijk dat ze dat doorgeven. Het paard moet altijd voor zijn pedigree komen. Zodoende had ik geen moeite om Avontuur te gebruiken.”

Avontuur bleek een schot in de roos voor Insel Sitte: Ialta Sitte heeft met Yves Simon zestien internationale overwinningen achter haar naam staan en in de fokkerij deed ze het zo mogelijk nog beter. Ze bracht acht internationale springpaarden en vijf goedgekeurde hengsten, waarvan Ogano (v. Darco, geb. 1998) en Ugano (geb. 2004) de bekendsten zijn.

Bron: Horses.nl