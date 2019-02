Topmerrie O.Esther overleden

De topmerrie O.Esther (Jazz x Ulft) van Ruud van Nobelen is op 23-jarige leeftijd overleden. De door wijlen Huub en Tiny van Helvoirt gefokte elitemerrie bracht onder andere de Grand Prix-paarden Asther de Jeu (v. Contango) van Tosca Visser, Brother de Jeu (v. Voice) van Antonia Ramel en Esther SVN (v. Voice) van Marieke Giesen.

O.Esther werd als veulentje bij Huub en Tiny van Helvoirt aangeschaft door Emmy de Jeu. Zij fokte uit de merrie de internationale Grand Prix-paarden Asther de Jeu, Brother de Jeu, de Lichte Tour-merrie W.Esther de Jeu (v. Rousseau), de Lichte Tour-ruin Zafriq de Jeu (v. Rousseau) en het laatste paard dat De Jeu fokte uit de merrie is ZZ-Licht geklasseerd (D.Esther de Jeu v. Flemmingh). Verder bracht de merrie ook nog een Z-dressuurpaard bij De Jeu.

21 nakomelingen

Emmy de Jeu verkocht de merrie daarna aan Ruud van Nobelen en op Stal Van Nobelen bracht O.Esther nog een rits aan bovengemiddelde dressuurpaarden. De Grand Prix-geklasseerde Esther SVN en de Z-dressuurpaarden Funtano SVN (v. Uphill) en Glamour-Esther SVN (v. Totilas). In totaal bracht de merrie, die ook de predicaten prestatie en preferent achter haar naam heeft staan, 21 nakomelingen. De laatste daarvan is Nadira Esther SVN (v. Vitalis), die in 2018 werd geboren. Dit merrieveulen werd voor 13.000 euro verkocht op de Prinsjesdagveiling.

Bron: Horses.nl/facebook