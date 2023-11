Toptrainer Dietmar Ackermann overleden 

De Duits-Britse trainer Dietmar Ackermann is onlangs op 83-jarige leeftijd overleden. De echtgenoot van de Britse chef d'equipe en voormalig topamazone Di Lampard wordt door Horse And Hound omschreven als 'één van Engelands meest invloedrijke ruiters en trainers'.

Ackermann werd geboren in het Oost-Duitse Saksen, zijn ouders hadden een brouwerij. In de Tweede Wereldoorlog werd hij tijdens een bombardement op zijn geboortestad door zijn moeder gevonden in een stal bij één van de trekpaarden van de brouwerij.

Graditz

Als tiener leerde Ackermann paardrijden op de staatsstoeterij in Graditz. Als student diergeneeskunde besloot hij te vluchten van Oost- naar West-Berlijn.

Di Lampard

In 1960 verhuisde Ackermann naar Engeland, waar hij jaren later zijn vrouw Di Lampard ontmoette. Zij ging trainen bij de klassiek geschoolde Ackermann. “Mijn carrière nam een hoge vlucht”, aldus Di Lampard.

Dromen waargemaakt

Leerling en leermeester werden een paar en trouwden. “Hij heeft mijn dromen in meerdere opzichten waargemaakt”, aldus Lampard, die met Ackermann zoon Henry kreeg. ”Ik had niet alles kunnen bereiken zonder zijn liefde en steun.”

Bron: Horse and Hound/Horses.nl