Topvererver Cicero Z van Paemel overleden op 26‑jarige leeftijd

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Topvererver Cicero Z van Paemel overleden op 26‑jarige leeftijd featured image
Cicero Z van Paemel, onder Dirk Demeersman Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De wereld van de springsport heeft een van zijn iconen verloren. De invloedrijke springhengst Cicero Z van Paemel (Carthago x Randel Z) is op 26-jarige leeftijd overleden. Na enkele jaren van welverdiend pensioen moest eigenaar Stoeterij van Paemel gisteren afscheid nemen van hun stempelhengst.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant