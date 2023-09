Topvererver Numero Uno op 28-jarige leeftijd overleden

Stempelhengst en topvererver Numero Uno (Libero H x Lord Calando) is op 28-jarige leeftijd overleden. De Wiemselbach schrijft dat de hengst tot het moment van overlijden in een geweldige conditie verkeerde en nog iedere dag van zijn pensioen op de Wiemselbach mocht genieten. Numero Uno is met zijn opvallende nafok door de jaren heen met recht uitgegroeid tot ambassadeur van de springsport en het KWPN-stamboek.

Numero Uno werd op 25 april 1995 geboren bij Martien van Deursen uit De Rips. De hengst viel als driejarige al op bij het in het verrichtingsonderzoek. In het najaarsonderzoek van 1998 werd Numero Uno omschreven als een eerlijke, betrouwbare hengst met veel bereidheid om te werken, een krachtige galoppade met zeer veel balans en souplesse, waarin hij goed kan schakelen. Als springpaard toonde hij zeer veel afdruk, sprong snel van de grond en goed naar boven. De hengst was bijzonder voorzichtig en toonde over veel vermogen te beschikken.

Internationale springsport

Onder diverse ruiters heeft Numero Uno zijn springtalent gemanifesteerd. Met Marco Kutscher sprong hij in de internationale sport tot en met het 1.50m-niveau. “Met Marco heeft Numero Uno zich zo’n 25 keer bij de beste drie geplaatst in de internationale sport. Hij heeft laten zien over ontzetten veel instelling te beschikken en hij wilde altijd nul gaan. Die kwaliteit heeft hij van zijn vader Libero meegekregen. Zulke paarden willen geen fout maken en de topsport vraagt om zo’n instelling”, aldus Daan Horn van hengstenhouderij De Wiemselbach. Numero Uno is ook zeker zo succesvol in de fokkerij gebleken.

Opvallend goede nafok

De preferente keurhengst Numero Uno kreeg uit zijn eerste jaargang twee zonen goedgekeurd en later zouden hier nog vele goedgekeurde zonen bijkomen. Numero Uno viel dan ook op met zijn extreem goede nafok, waarvan een groot aantal nazaten doorbraken op het hoogste niveau. Het KWPN schreef eerder al dat de grootste kwaliteit van Numero Uno misschien wel zijn dominante vererving is. “Numero Uno fokt zeer uniform. Het zijn bijna altijd mooie donkerbruine nakomelingen die een goed rechthoeksmodel hebben met een mooie hals en een groot oog. Ze hebben veel beweging, een goede galop en het zijn paarden met front en uitstraling. Ook in hun manier van springen zijn de Numero Uno’s heel herkenbaar.”

Stempelhengst Numero Uno op de Wiemselbach. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Unieke persoonlijkheid en intelligentie

Op hun Facebook schrijft de Wiemselbach: ”met veel verdriet en pijn in het hart hebben we vanochtend afscheid moeten nemen van onze hengst Numero Uno . Voor onze stal en ons gezin persoonlijk een intens droevige dag aangezien Numero Uno altijd een heel speciaal plekje in ons hart heeft gehad en ook in de toekomst zal hebben. Het biedt ons troost dat hij tot het moment van overlijden in een geweldige conditie verkeerde en nog iedere dag van zijn pensioen hier op de Wiemselbach mocht genieten. 28 jaar lang hebben we hem met plezier mogen verzorgen. 28 jaar lang hebben wij van zijn unieke persoonlijkheid en intelligentie mogen genieten.

Zoals wij er elke dag voor hem waren, zo was hij er elke dag voor ons, werkwillig en dienstbaar tot aan het einde. Dankbaar zijn we voor wat hij ons heeft gegeven en trots op alles wat we samen hebben mogen bereiken. We hebben hem door de jaren heen in zijn rol zien groeien als een ambassadeur voor de springpaardenfokkerij en als het boegbeeld en de onbetwiste leider van onze stal. Onze dank gaat uit aan alle medewerkers die hem door de jaren heen met liefde hebben verzorgd en samen zullen we alle mooie herinneringen met hem koesteren. Uno, we zullen je missen, voor altijd een speciaal plekje in ons hart.”

Bron: Facebook, IDS en Horses.nl