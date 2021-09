Tosca Visser verliest GP-paard Opportunity

Tosca Visser heeft afscheid moeten nemen van Opportunity (Kingston x Elan xx). De KWPN-ruin was het eerste paard waarmee Visser de internationale Grand Prix bereikte. Opportunity werd 25 jaar oud.

De door A. Bouwman uit Stroe gefokte Opportunity werd eerder gereden door Judith Debougnoux. Nadat deze combinatie een keer in de Lichte Tour was uitgekomen, kocht Tosca Visser de ruin in 2005. Onder begeleiding van Edward Gal bereikte het duo de Grand Prix.

Pensioen

De laatste keer dat Opportunity in de internationale ring verscheen was in 2009 in Wellington. De laatste jaren genoot hij van zijn pensioen.

