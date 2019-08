Tosca Vissers Grand Prix-paard Asther de Jeu plotseling overleden

Tosca Visser heeft afscheid moeten nemen van haar merrie Asther de Jeu (Contango x Jazz). Het internationale Grand Prix-paard onderging ter controle een MRI-scan en overleed aan de gevolgen van de narcose. Asther werd veertien jaar oud.

“Ik ben er kapot van en ga haar vreselijk missen”, zegt Tosca Visser geëmotioneerd. “Maar ik ben dankbaar voor de prachtige tijd die we samen hebben beleefd.”

Wedstrijddebuut onder Edward Gal

Visser kocht de door Emmy de Jeu uit O. Esther gefokte Asther als driejarige nadat de merrie naar de topscore van 88 punten in de IBOP liep. Onder Edward Gal – de trainer van Visser – maakte Asther als zevenjarige haar debuut in de sport en won toen gelijk met ruim zeventig procent de Prix St. Georges. Het jaar daarop bracht Gal de merrie succesvol uit op CDI Drachten.

Internationale successen

In 2015 debuteerden Visser en Asther in de internationale Lichte Tour en in 2017 volgde de internationale Grand Prix. Dat debuut was gelijk een succes. In Deauville werden ze tweede in de Grand Prix (71,340%) en eerste in de kür (75,125%). Afgelopen jaar waren er top drie-klasseringen in Waregem, Aken, Zakrzow en opnieuw Deauville en volgde opname in het B-kader. Als bekroning op een succesvol eerste Wereldbekerseizoen kreeg het duo begin dit jaar een startplek op Jumping Amsterdam.

Nations Cup

Afgelopen mei was de combinatie door bondscoach Alex van Silfhout opgesteld in het team voor de Nations Cup in Compiègne. Door een lichte blessure van Asther moest Visser zich toen afmelden voor haar debuut in de Nations Cup. Inmiddels was Asther weer in training.

Bron: Horses.nl