Tragisch ongeluk op Mannheimer Maimarkt-Turnier, paard verbrijzelt elleboog

In de Grand Prix-kwalificatie op het Mannheimer Maimarkt-Turnier heeft PB Maserati (Emerald van 't Ruytershof x Cum Laude Z) van Pia Reich zijn elleboog verbrijzeld. De tienjarige BWP-ruin kwam in het parcours ten val en kon in de eerste instantie door de shock niet meer opstaan, maar kon dankzij het snelle optreden van dierenarts Prof. Dr. Kuno von Plock met een trailer naar de kliniek worden vervoerd. Daar bleek hij zijn elleboog verbrijzeld te hebben.

De breuk bleek inoperabel en daarom werd PB Maserati, in overleg met zijn eigenaar en amazone, ingeslapen. “Ik ben diep geschokt. Op deze manier afscheid van PB Maserati moeten nemen, is voor mij her ergst denkbare scenario. Hij is jarenlang mijn partner en vriend geweest”, aldus Pia Reich.

Bron: St. Georg