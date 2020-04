Tuigpaardenman Alberd van Dijk overleden

Tuigpaardrijder en jurylid Alberd Jakob van Dijk is op zaterdag 24 april 2020 op 73-jarige leeftijd overleden. Hij laat zijn vrouw, twee kinderen en drie kleinkinderen achter. Zijn gezin heeft op maandag 27 april afscheid van Van Dijk genomen.

Alberd van Dijk was een succesvol tuigpaardrijder en had zijn eigen stal in Noordwolde. Van Dijk zette zich met hart en nieren in voor de tuigpaardensport en was onder andere jurylid voor tuigpaardrubrieken en hij was een periode lid van de jurycommissie van de KWPN Verrichtingstest. Van Dijk kreeg de liefde voor het vak met de paplepel ingegoten. Vader J.W. van Dijk fokte onder andere de befaamde concoursmerrie Nuwalda (Ziezo x Dynamo).

Bron: Horses.nl