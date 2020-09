Tuigpaardenman Dirk Mekkes overleden

De bekende tuigpaardrijder Dirk Mekkes is zondagavond overleden. Mekkes was op de Nederlandse concoursvelden niet alleen een zeer bekende en gewaardeerde rijder, maar ook als trainer van tuigpaarden en als jurylid ondervond hij brede waardering. Mekkes was 82 jaar en overleed thuis in zijn woonplaats Marum.

Mekkes kreeg landelijke bekendheid toen hij met een langspan met maar liefst elf paarden voor de koets op 28 augustus 2003 het Groninger Stadspark binnendaverde. Met deze aanspanning, die een lengte had van zeventig meter en waarvoor ruim 200 meter aan leidsels noodzakelijk was, leverde hem een vermelding op in het Guinness Book of Records.

Tandems, Randems en Quadrems

Deze krachtsinspanning kwam voort uit de liefde die Dirk binnen de tuigpaardensport had voor het rijden met Tandems, Randems en Quadrems. In zijn beginjaren als tuigpaardrijder reed Mekkes de paarden voor de in die jaren grootste tuigpaardenstal van Nederland, in eigendom van Evert Hemmes. Ook voor Cees Hoogendoorn, Piet Westert en Henk Grol reed Mekkes vele paarden naar een overwinning. Later, toen hij was neergestreken in Doezum, kwamen er de eigen paarden als o.a. Whizzkids Gonda en Bentley.

Fokkerij

Zoon Derk Jan en dochter Hanneke konden in de wedstrijden succesvol met deze paarden deelnemen dankzij de talloze uren van training die vader Dirk daarin had gestoken. En tegenwoordig zijn ook zijn kleinzoons Derek en Bart bij de paarden te vinden. Daarnaast had de fokkerij van tuigpaarden grote aandacht en graag stond Dirk in de keuringsbaan om zijn kennis aan te wenden de fokkerij van het Nederlandse tuigpaard verder te helpen.

Met het heengaan van Dirk Mekkes is een tuigpaardenman in hart en nieren overleden, die zijn liefde voor en kennis van het tuigpaard op velen wist over te dragen.

Bron: Dagblad van het Noorden/KWPN