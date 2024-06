Tuigpaardfokker Tabe de Jong (81) overleden

Op 3 juni is de bekende tuigpaardfokker Tabe de Jong uit Hollum op 81 jarige leeftijd in zijn woonplaats Hollum overleden. De Amelandse paardenfokker was in 2012 Tuigpaardfokker van het Jaar.

Tabe en zijn echtgenote Jansje besloten in 1987 om de driejarige tuigpaardmerrie Coline (ster pref van Video x Natuur) aan te kopen. Hun keuze werd een succes. De ster preferente Coline bracht zes veulens waaronder Joline (ster pref van Rentmeester). Deze merrie zette de fokkerij van Tabe de Jong destijds op de kaart, Joline bracht van Jonker namelijk de keursportmerrie Pauline die in 2003 Paard van het Jaar werd. Ze werd nationaal reservekampioen bij de keur/elite merries en kwam met Wim Cazemier in de Finale der Nationale. De combinatie Kelly Zuidervaart/ Pauline wist onder het zadel zeer opmerkelijke successen te behalen.

Rij successen

Het bleef niet bij dit ene succes, het werd een lange rij successen voor Tabe en Jansje die drie jaar geleden is overleden. Via haar dochter Violine (ster preferent van Patijn) is Pauline ook de grootmoeder van de door Tabe de Jong gefokte KWPN-hengst Kordaat, een zoon van Eebert. Voor een groot succes zorgde ook de beeldschone Wendoline (ster van Patijn uit Seline pref van Majesteit) die als tweejarige in 2005 en het jaar erop als driejarige Nationaal Kampioen werd. De Koningin van Ermelo werd ze genoemd. Op diverse andere tuigpaardstallen floreren tot op de dag van vandaag fokproducten uit de tuigpaardenstal van Tabe de Jong en werden daar kampioen.

Bron: KWPN