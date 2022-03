Tuigpaardhengst Saffraan (23) overleden

De KWPN-tuigpaardhengst Saffraan (Fabricius x Renovo) is op 23-jarige leeftijd overleden. In Nederland was hij in eigendom van Marcel Ritsma, die hem ook uitbracht. In februari 2016 werd de hengst geëxporteerd naar de Shady Lawn Stables van Richard Yoder in Amerika.

Saffraan leefde zijn laatste jaren in gezondheid. Hij bediende veel merries die geregistreerd stonden bij het KWPN-NA en ADHHA en wist hierbij veel goede nakomelingen te geven. Bij het KWPN-NA werd ook een zoon van hem goedgekeurd: Barno (uit een Patijn x Indurain moeder).

Kampioen van hengstenkeuring

Saffraan zag het levenslicht in 1999 in de stallen van S. Ausma, van wie hij de stamboeknaam Sipburga kreeg. In 2002 werd hij gekroond tot kampioen van de hengstenkeuring in Den Bosch en werd vervolgens goedgekeurd met hoge cijfers in zijn verrichtingsonderzoek. De immer scherpe en altijd extra bewegende Saffraan won vele aangespannen titels in handen van zijn eigenaar Marcel Ritsma. Zo was hij kampioen dekhengsten, won hij tweemaal de Manno Trofee en hij sleepte eveneens de Oregon Trofee tweemaal binnen.

554 nakomelingen

Bij het KWPN in Nederland werden 554 nakomelingen van Saffraan geregistreerd, 57 merries werden ster, acht keur, drie elite, vier sport en drie preferent. Verscheidene dochters wonnen kampioenstitels aan de hand. Vier hengsten bereikten de tweede bezichtiging. Saffraan-nakomelingen zien we regelmatig terug in de competities, 47 hebben zich gemeten in de sport en dat komt neer op 9% van zijn nakomelingen van vier jaar of ouder. Zijn zoon Action Quality Amadeus (moedersvader Manno), in eigendom van Leendert Veerman, werd geëerd als Tuigpaard van het Jaar 2020 met 699 winstpunten.

Adembenemend gevoel

Zijn eigenaar Richard Yoder deelde het nieuws op zijn Facebook-pagina: ”Tot onze spijt moeten we het overlijden van een legende aankondigen. Saffraan stierf eerder deze morgen. Dank aan iedereen die dit geweldige paard heeft gesteund gedurende zijn carrière! Het is een grote zegen en eer geweest om een klein deel uit te mogen maken van Saffraan’s leven. Saffraan, je begon aan iedere dag met een ongekend enthousiasme en blijheid! Het gevoel dat je ieder persoon gaf die het privilege had je teugels vast te houden, was adembenemend! Je was simpelweg geweldig! Rust in vrede, mijn vriend, je hebt het verdiend!”

Gezamenlijke vriend

Marcel Ritsma antwoordde: ”Richard, het spijt me te lezen dat onze gezamenlijke vriend is overleden. Saffraan heeft een enorme impact gehad op mijn persoonlijke leven en de richting ervan. Ik weet dat je net zo gek was van Saffraan als ik. Je hebt fantastisch voor hem gezorgd en hebt hem een heerlijke laatste 6 jaar van zijn leven gegeven. Ik wil je daarvoor bedanken uit de grond van mijn hart.”

Barno

Saffraan was geregistreerd bij het KWPN-NA en ook als ADHHA goedgekeurde hengst. Hij laat zijn gekeurde zoon Barno achter, die in eigendom is van Sébastien Boutin en Sophie Moore van Centre D’Attelage Équin-star in Canada. Er is nog diepvriessperma beschikbaar van Saffraan bij Shady Lawn Stable voor de fokkers uit Noord-Amerika.

Bron: Horses.nl/KWPN