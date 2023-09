Twee keer gered paard alsnog overleden

Een paard in Waalwijk belandde afgelopen vrijdag twee keer in een droge sloot. Daar werd het paard beide keren uit gered maar uiteindelijk mochten de reddingen niet baten. Het paard heeft het niet overleefd en overleed zaterdag.

Na de eerste reddingsactie kreeg het paard een infuus van een dierenarts, maar het dier was te vermoeid om op te staan. Een paar uur nadat het paard uit de sloot gered was, ging het vrijdagavond opnieuw mis.

Tweede reddingsoperatie

Een team van ongeveer tien brandweerlieden begon voor de tweede keer die dag aan de reddingsoperatie. Om het paard uit de greppel te krijgen werd ook een kraanwagen ingezet. Na bijna een uur trekken en duwen wisten de brandweerlieden het paard weer veilig op de kant te krijgen.

Alsnog overleden

De dochter van de eigenaar legt uit dat het in de avond begon te regenen waardoor de grond, die afloopt, glad werd. “Ze probeerde nog op te staan, maar door die pogingen is ze opnieuw de sloot in gegleden.” Een dierenarts werd opgeroepen om het paard na te kijken en te verzorgen. Zaterdag overleed het paard alsnog.

