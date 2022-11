Twee paarden overleden bij grote manegebrand

Bij een manege in het Duitse Bocholt, net over de grens bij Aalten, heeft afgelopen zondag een grote brand gewoed. Daarbij zijn twee paarden overleden. Zes paarden konden door de brandweerlieden uit de vuurzee worden gered.

De brand ontstond in een stal van de manege aan de Winterswijker Straße. Toen de hulpdiensten rond 08.00 uur arriveerden, sloegen de vlammen uit het gebouw van 30 bij 10 meter achterop het terrein van de manege.

Ondersteuning uit Nederland

De Duitse brandweer is met 17 voertuigen uitgerukt en kreeg ook ondersteuning van de brandweer uit Aalten. Die nam vanuit Nederland een grote watertank mee, omdat in het buitengebied de bluswatervoorziening niet optimaal is.

80 hulpverleners

“Daarom hebben we ook de vrijwillige brandweer gealarmeerd”, zegt brandweerwoordvoerder Michael Burhoff tegen het Duitse blad BBV. Zo’n 80 hulpverleners hielpen bij de reddingsactie en het bestrijden van de brand.

Oorzaak

De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.

Bron: Gelderlander