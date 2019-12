Twee paarden overleden bij brand in Halfweg

Twee paarden zijn in Halfweg omgekomen toen in een gebouw aangrenzend aan hun stal brand uitbrak. Een derde paard raakte zwaargewond.

De andere paarden die daar gestald stonden zijn door de brandweer uit de brandende stal gehaald. Die paarden zijn vervolgens losgelaten in een nabijgelegen weiland. Voor zover bekend maken ze het goed.

Oorzaak nog onbekend

De brandweer had de handen vol aan de brand, maar inmiddels is het sein brand meester gegeven. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Bron: HartvanNederland