Twee paarden overleden op Waregem Koerse

Op Waregem Koerse in het Belgische Waregem zijn vandaag twee paarden overleden. Eén renpaard viel en brak zijn nek. Even later viel er ook een tweede paard, deze liep zware verwondingen op en werd geëuthanaseerd. Drie jaar geleden overleed ook een paard bij Waregem Koerse, de afgelopen twee edities verliepen zonder incidenten.

Bram Vandewalle, algemeen directeur van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, reageert op de zware valpartijen van vandaag bij Waregem Koerse. Twee paarden kwamen om het leven. “Het klopt dat een paard tijdens de derde wedstrijd een fatale val heeft gemaakt. Het is op slag overleden en heeft niet geleden. Een tweede paard kwam ook ongelukkig ten val. Samen met de trainer en eigenaar werd er voor narcose en euthanasie geopteerd.”

Welzijn prioriteit

“Dit is erg triestig, we zijn er enorm bedroefd door”, vervolgt Vandewalle. “Wij zijn ook allemaal paardenmensen en -liefhebbers en werken een gans jaar rond paardvriendelijkheid. Het welzijn van de dieren is echt onze prioriteit. We zullen analyseren hoe dit kon gebeuren en hard op veiligheid en welzijn blijven inzetten.”

Zwarte dag

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft het over een zwarte dag en denkt dat de wedstrijden te zwaar zijn. “De vraag moet gesteld worden of dat de inspanningen die de paarden moeten doen hun krachten niet boven gaat. Het ziet er zo naar uit en dan is dat een inbreuk op de dierenbescherming. Genoeg is genoeg, zo kan dat niet blijven duren.”

