Tweede Kamer wil opheldering over dood Larissa in ’97

Is het een misdrijf of een tragisch ongeluk? Ruim twintig jaar na de dood van Larissa Dumont, die dood werd aangetroffen bij haar eigen manege, is er nog steeds geen duidelijkheid. Experts zijn het niet eens met de conclusie van het cold case-team in 2015. Een delegatie uit de Tweede Kamer wil opheldering over de opsporingsfouten in de cold cases zoals die van Larissa.