Uldrik 457 (14) overleden

In Amerika is vorige week woensdag de KFPS-stamboekhengst Uldrik 457 (Dries 421 x Tsjerk 328) ingeslapen. De veertienjarige Uldrik kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen veroorzaakt door tumoren.

Uldrik 457 werd geboren in 2006 als Ulrik fan ‘e Vestahoeve bij fokker Ruurd Steenbeek in Haskerhorne uit stam 12. Zijn Centraal Onderzoek rondde hij drie jaar later af met enorme scores: 88 punten als rijpaard, 94 punten als menpaard – met een 10 voor draf – en maar liefst 96 punten – met 9 voor alle onderdelen – als tuigpaard, waarmee hij een AAA predicaat verdiende.

Fokwaarde december 2020

In zijn fokwaarde van december 2020 zijn de sterke punten van Uldrik 457 in de fokkerij herkenbaar: veel rastype (113), met een edel hoofd en heel veel behang. Een drafscore van 105 en 106 voor beenwerk. Daarbij wordt het karakter van zijn nakomelingen omschreven als zeer plezierige, ontspannen paarden die in het gebruik betrouwbaar en ontspannen zijn. Op de Hengstenkeuring 2010 en 2011 werd Uldrik 457 kampioen, in 2012 reserve kampioen. Ook in het tuig wist hij met zijn souplesse en fraaie uitstraling meerdere grote rijzen te winnen.

Naar Amerika



In 2019 verhuisde Uldrik 457 naar de Pitch Black Stables in Cookeville (TN), bij Kylee en Wes Dunn in de Verenigde Staten, waarbij hij verzorgd werd bij Black Pearl Friesians. Daar bleek al vrij snel dat het sperma van de hengst niet goed was en hij een vergroeiing in zijn geslachtsapparaat had. Na het ruinen hielden de klachten aan. Bij een operatie op 23 december bleek Uldrik 457 verschillende tumoren in zijn buikholte te hebben, waarna het besluit moest worden genomen hem in te laten slapen, zo liet eigenaresse Kylee Dunn weten.

Twee Sport Elite paarden, één Modelmerrie



Een kleine 900 dekkingen resulteerde in een fraaie nalatenschap. Denk aan de Sport Elitepaarden Limited Edition, ook Paard van het Jaar, en Kai Galloper, het 100ste Sport Elite paard van het KFPS. Daarnaast verdienden nog zeventien nakomelingen het Sport predicaat en leverde hij inmiddels één Modelmerrie -Odille van Groot Altena Model AA (Uldrik 457 x Lolke 371) – en negen Kroonmerries af. Het Sterpercentage is met 52% hoog. Een goedgekeurde zoon ontbreekt (nog) in het lijstje. Hoop is er in ieder geval nog voor één zoon van Uldrik 457, die zich nog mag melden voor de tweede bezichtiging 2021.

Bron: Phryso