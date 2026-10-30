Vader van Harrie Smolders op 81-jarige leeftijd overleden

De vader van springruiter Harrie Smolders is deze week onverwacht overleden. Dat heeft Smolders bekendgemaakt in een persoonlijk bericht op social media. Zijn vader werd 81 jaar.

Smolders schrijft: “Door een val is mijn vader deze week onverwacht overleden. Hij was een onverschrokken man, altijd actief en inspirerend, met een ouderwetse arbeidersmentaliteit. Hij gaf me de vrijheid en de mogelijkheden om mezelf volledig te ontwikkelen. Mijn vader was enorm gedreven en nooit snel tevreden, maar tegelijkertijd – zonder dat uit te spreken – heel trots op wat zijn kinderen en kleinkinderen hebben bereikt.

Mijn vader was volledig selfmade, maar bereikte de grootste hoogten met alles wat hij samen met mijn moeder had opgebouwd, doordat hij bescheiden bleef. Hij was altijd op de boerderij, waar hij zo graag was, tussen zijn paarden en zijn familie. Dat gaf zijn leven zoveel rijkdom. Als je wilt hebben wat hij had, is dat iets wat je niet kunt kopen. Dat is onbetaalbaar.

Veel mensen zullen zich de gesprekken met hem herinneren, net als zijn passie voor paarden, zijn kennis van het vak en zijn karakteristieke uitspraken. Hij zal in onze gedachten blijven voortleven. Ik denk dat iedereen oud wil worden, maar niemand oud wil zijn. Mijn vader was een van de gelukkigen die 81 werd zonder ooit oud te zijn. Hij was en blijft altijd mijn inspiratiebron.

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Voor altijd dankbaar.”

Bron: Instagram