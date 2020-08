Val in sloot kost paard het leven

Een val in een sloot tijdens een buitenrit is maandagmiddag fataal afgelopen voor een paard in het Zuid Hollandse Herkingen. De brandweer werd ter plaatse gehaald om te assisteren, maar het paard overleed volgens het bericht op Flakkeenieuws ter plaatse.

Het paard is met behulp van een paardenbroek en een verreiker door de hulpdiensten weer op de kant geholpen, maar de hulp mocht niet meer baten. De ruiter is niet gewond geraakt toen het paard van de weg raakte en in de sloot viel.

Bron: Flakkeenieuws