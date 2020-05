Valegro’s moeder Maifleur overleden

De KWPN-merrie Maifleur (Gershwin x Heidelberg) is overleden. De bekendste nakomeling die het Zeeuwse echtpaar Joop en Maartje Hanse uit de merrie fokten is tweevoudig olympisch kampioen Valego (v. Negro). Maifleur werd 26 jaar oud.

Maifleur bracht in haar leven zes nakomelingen. De eerste was Soleil-Fleur (v. Kennedy) in 1999. In 2002 volgde Valegro (v. Negro) en in 2003 zijn volle zus Weidyfleur II (v. Negro). In 2005 kwam Aimfleur (v. Lupicor) en daarna was er een lange fokkerspauze. Vervolgens paarde het echtpaar Hanse Maifleur nog twee keer aan met Negro. In 2014 werd Jalegrofleur geboren en in 2016 Lelegro.

Als 25-jarige op buitenrit

Maifleur was haar hele leven fit. Op 25-jarige leeftijd ging ze nog steeds regelmatig met Joop Hanse op buitenrit. Pas sinds kort ging haar gezondheid achteruit.

KWPN Hengstenkeuring

Het laatste openbare optreden van Maifleur was op de KWPN Hengstenkeuring van 2017 in Den Bosch. Daar werd toen voor Valegro een afscheidsceremonie gehouden en verscheen zijn moeder Maifleur aan de hand met het echtpaar Hanse.

Bron: Eurodressage